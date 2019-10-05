Актер Павел Деревянко рассказал о дружбе с президентом Украины
Уроженец Таганрога Павел Деревянко посвятил новый пост в «Инстаграм» Владимиру Зеленскому.
С будущим украинским президентом актер познакомился на съемочной площадке фильма «Ржевский против Наполеона» в 2012 году. Тогда никто не знал, что артист, сыгравший Наполеона, сделает головокружительную политическую карьеру: в апреле 2019 года комик обошел соперников во втором туре выборов на Украине.
– Люблю этот фильм. На этом проекте я познакомился с Володей Зеленским. Был восхищен его трудоспособностью, профессионализмом, отношением к работе и человеческой теплотой, – написал Павел Деревянко в своем Instagram.
Он также признался, что ждет того, дня, когда братские народы снова начнут жить в мире.
ИСТОЧНИК KP.RU