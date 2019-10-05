2019-10-05T19:01:04+03:00
Общество

Актер Павел Деревянко рассказал о дружбе с президентом Украины

По словам артиста, с Владимиром Зеленским он познакомился на съемочной площадке
Мария ШАБАНОВА
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Павел Деревянко рассказал о дружбе с президентом Украины. ФОТО: Инстаграм Павла ДеревянкоПавел Деревянко рассказал о дружбе с президентом Украины. ФОТО: Инстаграм Павла Деревянко
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Уроженец Таганрога Павел Деревянко посвятил новый пост в «Инстаграм» Владимиру Зеленскому.

С будущим украинским президентом актер познакомился на съемочной площадке фильма «Ржевский против Наполеона» в 2012 году. Тогда никто не знал, что артист, сыгравший Наполеона, сделает головокружительную политическую карьеру: в апреле 2019 года комик обошел соперников во втором туре выборов на Украине.

– Люблю этот фильм. На этом проекте я познакомился с Володей Зеленским. Был восхищен его трудоспособностью, профессионализмом, отношением к работе и человеческой теплотой, – написал Павел Деревянко в своем Instagram.

Он также признался, что ждет того, дня, когда братские народы снова начнут жить в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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