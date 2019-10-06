Кофемолка и весы: в Ростове-на-Дону задержали сбытчика героина

СЕГОДНЯ 07:47 2019-10-06T07:47:58+03:00

Ему грозит до 20 лет тюрьмы

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В Ростове-на-Дону сотрудники полиции пресекли сбыт наркотиков. Правоохранители на улице задержали 34-летнего мужчину, в кармане брюк которого лежал пакет с героином. После этого у ранее судимого дончанина в квартире провели обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли столовые весы, на которых взвешивались дозы, кофемолку и пакет с порошкообразным веществом, массой более 155 граммов. Экспертиза подтвердила, что содержимое также является героином.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до двадцати лет тюрьмы. Сейчас мужчина под стражей.

ВНИМАНИЕ!

Для приема информации о фактах незаконного оборота наркотиков работает круглосуточный анонимный телефон: 8 (863) 249-34-44, а также

электронная почта ukon61ro@mvd.ru. Также возможно оставить информацию на официальном интернет-сайте ГУ МВД России

ИСТОЧНИК KP.RU