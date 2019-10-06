2019-10-06T08:31:41+03:00
Происшествия

Увезли на «скорой»: в Ростове-на-Дону сбили человека

Полиция проводит проверку
Мария ШАБАНОВА
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На Беляева сбили мужчину. ФОТО: соцсетиНа Беляева сбили мужчину. ФОТО: соцсети
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В донской столице накануне, четвертого октября, в Северном микрорайоне произошла серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и сбил мужчину, который переходил дорогу по «зебре». В ведомстве уточнили, что водителю 27 лет.

По словам очевидцев, после аварии пешеход потерял сознание, и его увезли на скорой помощи в больницу. В полиции подтвердили, что мужчина госпитализирован.

У автомобиля после ДТП оказалось разбито лобовое стекло.

По факту происшествия правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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