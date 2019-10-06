2019-10-06T08:58:54+03:00
Происшествия

Под Ростовом борются с крупным ландшафтным пожаром

Огнем объят один гектар
Мария ШАБАНОВА
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Площадь ландшафтного пожара - один гектар.ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС по РОПлощадь ландшафтного пожара - один гектар.ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС по РО
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Сегодня утром, шестого октября, в районе Соленого озера, недалеко от Батайска, загорелся камыш. Пламя быстро распространилось и сейчас, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составляет один гектар.

В ведомстве уточнили, что угрозы распространения огня на жилые строения нет.

На месте работают 44 спасателя и 12 спецмашин.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что во время пожара в многоэтажном доме на Еременко погиб человек. Пожар произошел в субботу, пятого октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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