Под Ростовом борются с крупным ландшафтным пожаром
Огнем объят один гектар
Площадь ландшафтного пожара - один гектар.ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС по РО
Изменить размер текста:
Сегодня утром, шестого октября, в районе Соленого озера, недалеко от Батайска, загорелся камыш. Пламя быстро распространилось и сейчас, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составляет один гектар.
В ведомстве уточнили, что угрозы распространения огня на жилые строения нет.
На месте работают 44 спасателя и 12 спецмашин.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что во время пожара в многоэтажном доме на Еременко погиб человек. Пожар произошел в субботу, пятого октября.
ИСТОЧНИК KP.RU