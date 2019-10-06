Штормовое предупреждение: в донском МЧС сообщили о резком ухудшении погоды
В ближайшие часы на Ростовскую область обрушится непогода
На Дону прогнозируют резкое ухудшение погодыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, шестого октября, областное МЧС сделало штормовое предупреждение. По данным ведомства, в ближайшие 2-4 часа и до конца следующих суток местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с.
Спасатели предупредили о том, что не стоит парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями.
О том, какая погода будет в Ростове на следующую неделю, читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU