2019-10-06T09:56:47+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: в донском МЧС сообщили о резком ухудшении погоды

В ближайшие часы на Ростовскую область обрушится непогода
Мария ШАБАНОВА
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На Дону прогнозируют резкое ухудшение погодыНа Дону прогнозируют резкое ухудшение погодыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, шестого октября, областное МЧС сделало штормовое предупреждение. По данным ведомства, в ближайшие 2-4 часа и до конца следующих суток местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с.

Спасатели предупредили о том, что не стоит парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями.

О том, какая погода будет в Ростове на следующую неделю, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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