«Ростов-Дон» стартовал в Лиге чемпионов с крупной победы
В субботу, 5 октября, во Дворце спорта «Ростов-Дон» победил «Люблин» из Польши в первом матче DELO WOMEN’S EHF Champions League. Вчера стартовала Лига чемпионов. Поэтому неудивительно, что на арене был аншлаг. Зрители приятно удивили команду, устроив красивый перфоманс на девятом секторе — во время гимна Лиги чемпионов болельщики подняли плакаты всех игроков «Ростов-Дона».
В заявку на матч против «Люблина» Амброс Мартин не включил Анну Сень и Маиссу Пессоа, объяснив, что он проводит ротацию состава и дал им отдохнуть.
Счет этой встречи открыла Полина Кузнецова после быстрой атаки. «Ростов-Дон» достаточно быстро завладел преимуществом на площадке. Уже после десяти минут счет матча составил 7:3.
Итог матча 31:21 в пользу нашей команды.
ИСТОЧНИК KP.RU