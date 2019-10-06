2019-10-06T11:07:01+03:00
Спорт

«Ростов-Дон» стартовал в Лиге чемпионов с крупной победы

Наша команда выиграла у поляков
Мария ШАБАНОВА
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Наша команда уверенно обошли соперников из Польши. ФОТО: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»Наша команда уверенно обошли соперников из Польши. ФОТО: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»
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В субботу, 5 октября, во Дворце спорта «Ростов-Дон» победил «Люблин» из Польши в первом матче DELO WOMEN’S EHF Champions League. Вчера стартовала Лига чемпионов. Поэтому неудивительно, что на арене был аншлаг. Зрители приятно удивили команду, устроив красивый перфоманс на девятом секторе — во время гимна Лиги чемпионов болельщики подняли плакаты всех игроков «Ростов-Дона».

В заявку на матч против «Люблина» Амброс Мартин не включил Анну Сень и Маиссу Пессоа, объяснив, что он проводит ротацию состава и дал им отдохнуть.

Счет этой встречи открыла Полина Кузнецова после быстрой атаки. «Ростов-Дон» достаточно быстро завладел преимуществом на площадке. Уже после десяти минут счет матча составил 7:3.

Итог матча 31:21 в пользу нашей команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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