Под Ростовом потушили ландшафтный пожар

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-06T13:19:57+03:00

С пламенем боролись почти четыре часа

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Спасателям удалось справиться с крупным ландшафтным пожаром, который произошел сегодня недалеко от Соленого озера. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что горел камыш и площадь пожара составила четыре гектара.

- В 11.47 возгорание сухой растительности полностью ликвидировано, - прокомментировали в ведомстве.

С огнем боролись 44 спасателя, на месте работали 12 спецмашин. Жертв и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU