Под Ростовом потушили ландшафтный пожар
С пламенем боролись почти четыре часа
Площадь пожара составила четыре гектара. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС
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Спасателям удалось справиться с крупным ландшафтным пожаром, который произошел сегодня недалеко от Соленого озера. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что горел камыш и площадь пожара составила четыре гектара.
- В 11.47 возгорание сухой растительности полностью ликвидировано, - прокомментировали в ведомстве.
С огнем боролись 44 спасателя, на месте работали 12 спецмашин. Жертв и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU