Виктория Лопырева рассказала, как отметила восьмой месяц малыша

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-06T14:50:33+03:00

В честь этой даты модель украсила комнату в спортивном стиле

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Модель из Ростова, Виктория Лопырева, через свой «Инстаграм» поделилась радостным событием – ее сыну Марку Лео исполнилось восемь месяцев. В честь этого счастливые родители украсили комнату шарами в виде футбольных мечей.

Также Виктория и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов заказали красивый торт.

Фото с семейным торжеством Вика опубликовала в соцсети.

Напомним, роды Виктории Лопыревой прошли в США, в одной из клиник Майами. Несмотря на многочисленные нападки хейтеров, которые критикуют ее за то, что она увела мужчину из другой семьи, телеведущая продолжает выкладывать совместные снимки, доказывая, что, несмотря на злопыхателей, она каждый день радуется своему семейному счастью.

ИСТОЧНИК KP.RU