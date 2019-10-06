2019-10-06T17:08:59+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону: где и когда не будет электричества

Отключение света в Ростове-на-Дону: где и когда не будет электричества
Мария ШАБАНОВА
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Отключение света в Ростове-на-Дону: где и когда не будет электричестваОтключение света в Ростове-на-Дону: где и когда не будет электричестваФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С отключения света в Ростове-на-Дону начнется рабочая неделя. Рассказываем, какие районы будут обесточены.

В понедельник, 7 октября, с 9:00 до 17:00 электричество будет отсутствовать по адресам: Байкальская, 38-98, 41-97; Дарвина, 73-83, 88-92; Доватора, 142а, 142б, 140а, 142-148, 147-189, 144/41б; Карпатская, 37-47, 40-48; Ковалевской, 44-54, 45-49; Лобачевского, 30-50; Семипалатинская, 39-49, 44-52; Красная, 30-82, 49-97; Стачки, 122-156; 6-я Кольцевая, 93а, 93/1, 93/2, 82-84.

В этот же день, 7 октября, с 10:00 до 15:00 свет отключат по адресам: Пушкинская, 104-106, 114; Горького, 130-132; Будённовский 38-42.

Кроме этого, ежедневно с 7 до 11 октября с 9:00 до 17:00 свет будут отключать в домах: улица 1905-го года, 1-9, 2-10; Делегатская, 1-17; Лениногорская, 2-18; Оли Первеевой, 2-16, 1-15; Мебельный; Евдокимова, 64-96; Фурмановская, 45-79, 56-80; Краснокурсантская, 45-67, 54-56; Оренбургский, 64-114; Кошевого, 29-75, 30-80; Ялтинский, 23-77, 30-84; Батумский, 25-71, 28-90; Тбилисский, 29-89, 58-96; Грузинский, 41-63.

8 октября с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет на улицах: 40-летия Победы, 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/13, 75, 75/4, 75/5, 75/6; Дарвина, 1-65, 36-68; Долгожданная, 36а; Линейная, 39-101, 42-110; Лучевая, 1-71, 2-76; Мадояна, 202, 224-240, 205-245, 205а, 245а; Песчанокопская, 2-56, 1-57; Сормовская, 121-125; Нансена, 98е, 102-112; Будённовский, 122, 107/4; Лермонтовская, 11; Сиверса, 11; Гвардейский, 1б, 17-25, 25а, 24-26; Филимоновская, 41-63, 20-32.

В этот же день, 8 октября, с 10:00 до 15:00 обесточат: Пушкинская, 151, 153, 157-161; Чехова, 68, 41, 72-80, 63, 65, 69; Красноармейская, 192, а с 13:00 до 16:00 по следующим адресам: Лермонтовская, 2-14; Гвардейский, 4-14; Бригадный, 7-13, 10-16.

9 октября с 9:00 до 17:00 свет отключат: Солидарности, 226-236, 219-279; Кржижановского, 207-235, 236-252; Роговский, 1-69, 2-44; Гарибальди, 1-33, 2-26; Детская, 221-263, 196-244; Равенства, 36-64, 41-67; Коммунистический, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5; 1-я Краснодарская, 43-65, 90/5, 90/1, 90/4, 90/6, 90-94, 92/1, 92/2, 92/3, 92/5, 92/6, 92/4а, 92/4б; Прогрессивная, 6-20; Стартовая, 8/1, 10, 12, 12/1, 14, 14/2, 16/1; Планетная, 2а; ДНТ «Импульс»; Лермонтовская, 11; Сиверса 11; Гвардейский, 1б, 17-25, 25а, 24-26; Филимоновская, 41-63, 20-31; Владикавказская, 1-23, 2-28; Красногвардейская, 1-31, 2-32; Бондаренко, 16-22; Ворошиловский, 20, 20а, 26-30, 53; Соколова, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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