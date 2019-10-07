В Ростовской области пьяный подполковник полиции устроил аварию

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-07T09:16:59+03:00

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В Новочеркасске, в ночь с субботы на воскресенье, произошла авария с участием сотрудник полиции.

Как сообщил портал 1rnd со ссылкой на источники в правоохранительных органах, подполковник полиции на служебной машине ехал по проспекту Баклановскому. Около дома № 79 он протаранил «КИА».

Полицейский был госпитализирован в БСМП Новочеркасска, где и выяснилось, что в его крови содержится 0,4 промилле алкоголя.

По данным издания мужчина работал начальником отдела в подразделении собственной безопасности ГУ МВД РФ по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU