2019-10-07T11:50:46+03:00
Общество

В Ростовской области задержали браконьеров с уловом на три миллиона рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ольга ГОПАЛО
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Рыбу ловили сетями. Фото: ПУ ФСБ России по РО.Рыбу ловили сетями. Фото: ПУ ФСБ России по РО.
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В Ростовской области задержали браконьеров, при которых обнаружили крупный улов. Инцидент произошел близ населенного пункта, расположенного у берегов Азовского моря. Как рассказали в региональном Управлении ФСБ России, на карандаш людей в погонах попались четверо рыбаков. Правда, мужчины, завидев пограничников, попытались скрыться на катере вместе с уловом. Несмотря на то, что на нем было два мотора мощностью по 200 лошадиных сил каждый, сбежать им так и не удалось.

В общей сложности, на борту люди в форме обнаружили порядка 1,5 тысячи особей рыбы частиковых пород и километр сетей. По предварительным данным, улов потянул на три миллиона рублей. В отношении горе-рыбаков же возбудили два административных дела за нарушение правил рыболовства и неповиновение законным требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье « Незаконная добыча водных биоресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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