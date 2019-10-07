В Ростовской области обнаружили контрабандные сигареты на 33 миллиона рублей
Крупную партию контрабанды удалось отыскать таможенникам совместно с сотрудниками регионального ФСБ. В частности, на складах в Ростове-на-Дону, Шахтах и Каменске-Шахтинском были обнаружены свыше шести миллионов сигарет. Как подсчитали специалисты, общая стоимость продукции составляет более 33 миллионов рублей.
При этом сопроводительные документы на товар были оформлены на подставных лиц. А на изъятой табачной продукции не было акцизных марок РФ, а на некоторой была надпись «не для продажи в РФ» и частично наклеены акцизные марки Украины.
Как рассказали в Южном таможенном управлении, в отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда крупной партии табачных изделий». Если дело дойдет до суда, а ушлых бизнесменов признают виновными, им грозит до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей
ИСТОЧНИК KP.RU