2019-10-07T10:58:41+03:00
Общество

В Ростовской области обнаружили контрабандные сигареты на 33 миллиона рублей

На них имелась надпись «не для продажи в РФ»
Ольга ГОПАЛО
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Продукция была обнаружена на складах, расположенных в трех городах. Фото: ЮТУ.Продукция была обнаружена на складах, расположенных в трех городах. Фото: ЮТУ.
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Крупную партию контрабанды удалось отыскать таможенникам совместно с сотрудниками регионального ФСБ. В частности, на складах в Ростове-на-Дону, Шахтах и Каменске-Шахтинском были обнаружены свыше шести миллионов сигарет. Как подсчитали специалисты, общая стоимость продукции составляет более 33 миллионов рублей.

При этом сопроводительные документы на товар были оформлены на подставных лиц. А на изъятой табачной продукции не было акцизных марок РФ, а на некоторой была надпись «не для продажи в РФ» и частично наклеены акцизные марки Украины.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, в отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда крупной партии табачных изделий». Если дело дойдет до суда, а ушлых бизнесменов признают виновными, им грозит до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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