Восемь игроков ФК "Ростов" вызваны в сборные

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-07T12:02:00+03:00

После матчей игроки вернутся в ФК "Ростов"

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Восемь игроков футбольного клуба «Ростова» отправились в свои сборные. Спортсмены получили приглашения на международные матчи. Как сообщает пресс-служба клуба, Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков получили вызов в сборную России.

Национальная футбольная команда проведет матчи отборочного цикла Чемпионата Европы-2020. 10 октября сыграет против Шотландии, а 13 октября — против Кипра. Матиас Норманн отправился в сборную Норвегии, которой предстоят матчи с Испанией (12 октября) и Румынией.

Сборной Болгарии поможет Ивелин Попов, его команда 11 октября проведет матч против Черногории и 14 октября — против Англии.

Элдор Шомуродов, играющий за Узбекистан, присоединится к своей национальной команде. В ходе сбора команда проведет два матча: 10 октября сыграет со сборной Йемена, а 15 октября — против сборной Сингапура.

За Казахстан может сыграть Бактиер Зайнутдинов, который также вызван на сбор. Команда сыграет с Кипром и Бельгией, игры пройдут 10 и 13 октября.

Рагнар Сигурдссон выступит в составе Исландии, его команда 11 и 14 октября сыграет с Францией и Андоррой.

— Желаем нашим футболистам успешных выступлений и с нетерпением ждем их возвращения! , — отметили в стане «желто-синих».

Известно, что Даниил Глебов выступит за молодежную сборную России. Команда проведет два матча против Польши и Эстонии, игры пройдут 11 и 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU