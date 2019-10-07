2019-10-07T12:02:00+03:00
Общество

Восемь игроков ФК "Ростов" вызваны в сборные

Футболисты сыграют в международных матчах
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
После матчей игроки вернутся в ФК "Ростов"После матчей игроки вернутся в ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Восемь игроков футбольного клуба «Ростова» отправились в свои сборные. Спортсмены получили приглашения на международные матчи. Как сообщает пресс-служба клуба, Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков получили вызов в сборную России.

Национальная футбольная команда проведет матчи отборочного цикла Чемпионата Европы-2020. 10 октября сыграет против Шотландии, а 13 октября — против Кипра. Матиас Норманн отправился в сборную Норвегии, которой предстоят матчи с Испанией (12 октября) и Румынией.

Сборной Болгарии поможет Ивелин Попов, его команда 11 октября проведет матч против Черногории и 14 октября — против Англии.

Элдор Шомуродов, играющий за Узбекистан, присоединится к своей национальной команде. В ходе сбора команда проведет два матча: 10 октября сыграет со сборной Йемена, а 15 октября — против сборной Сингапура.

За Казахстан может сыграть Бактиер Зайнутдинов, который также вызван на сбор. Команда сыграет с Кипром и Бельгией, игры пройдут 10 и 13 октября.

Рагнар Сигурдссон выступит в составе Исландии, его команда 11 и 14 октября сыграет с Францией и Андоррой.

— Желаем нашим футболистам успешных выступлений и с нетерпением ждем их возвращения! , — отметили в стане «желто-синих».

Известно, что Даниил Глебов выступит за молодежную сборную России. Команда проведет два матча против Польши и Эстонии, игры пройдут 11 и 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый выпуск инвестиционных облигаций размещает ВТБ
Дмитрий Дибров почтил память писателя Михаила Шолохова
В Ростове автомобиль перевернулся на бок после аварии в ЗЖМ
В Ростовской области обнаружили контрабандные сигареты на 33 миллиона рублей
В Ростовской области задержали браконьеров с уловом на три миллиона рублей
Самую красивую женщину России раскритиковали за откровенное фото в ванной
В Ростовской области ищут 69-летнего пенсионера
В Ростовской области пьяный подполковник полиции устроил аварию
Отключение света в Ростове-на-Дону: где и когда не будет электричества
Ростовчанина задержали за попытку кражи из магазина
Виктория Лопырева рассказала, как отметила восьмой месяц малыша
Под Ростовом потушили ландшафтный пожар
Семейная пара из Ростова попалась на краже телевизора
«Ростов-Дон» стартовал в Лиге чемпионов с крупной победы
Штормовое предупреждение: в донском МЧС сообщили о резком ухудшении погоды
Под Ростовом борются с крупным ландшафтным пожаром
Увезли на «скорой»: в Ростове-на-Дону сбили человека
Кофемолка и весы: в Ростове-на-Дону задержали сбытчика героина
Актер Павел Деревянко рассказал о дружбе с президентом Украины
В Ростовской области нашли школьников, сбежавших от бабушки
В Ростове на улице Оганова образовалась пробка из-за аварии
Взял только золото: ростовчанин стал жертвой квартирной кражи
На Дону два брата-школьника сбежали из дома из-за бабушки
Погода в Ростове-на-Дону: рассказываем, какие будут выходные
В Ростовской области водитель умер , скрепляя тросом два автомобиля
Смерть на встречной: в Ростовской области произошла авария с летальным исходом
В Ростове-на-Дону загорелась многоэтажка: есть погибший
Ростовчанам предложили придумать название для улицы возле "Ростов-Арены"