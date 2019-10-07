«В стиле креатив»: В кампусе ЮФУ прошли спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-07T15:12:39+03:00

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В Ростове-на-Дону прошел марафон «В стиле креатив». Это увлекательное мероприятие, в программу которого входят спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования. За переходящий кубок на территории кампуса ЮФУ состязались около 20 команд, которые представляли различные структурные подразделения университета.

Фото: ЮФУ

Как рассказали в вузе, марафон открылся конкурсом визиток - соревнованием на лучшую презентацию команды. Затем часть участников отправилась на спортивные и креативные состязания веревочного курса, другие - на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Также в программу марафона вошли и популярная у молодежи игра «Крокодил», и «Фото-кросс» - конкурс фотографий.

В итоге, победители в каждом из блоков были отмечены памятными наградами. Гран-при достался команде экономического факультета. А второе место в общем зачете занял коллектив факультета химии. Бронзу же завоевала Академия физкультуры и спорта ЮФУ.

По мнению организаторов, подобные мероприятия, в числе прочего, воспитывают у участников такие ценные качества, как коллективный дух и умение работать в команде.