В Ростовской области школьные столовые оштрафовали на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-07T16:02:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты донского управлениия Роспотребнадзора подвели итоги надзора за организацией питания в школах и детсадах. В Ростовской области комиссия 44 раза проверила столовые, буфеты, а также поставщиков продуктов.

В результате проверок за нарушения требований санитарного законодательства составлено 50 протоколов, из них четыре — за нарушение технических регламентов.

- Общая сумма штрафов составила 211 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Известно, что в 2019-2020 учебном году учащиеся питаются в 1019 школьных столовых, из которых 840 работают на продовольственном сырье, а 179 — в формате буфетов готовой пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU