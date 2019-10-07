В Ростовской области школьные столовые оштрафовали на 200 тысяч рублей
Специалисты донского управлениия Роспотребнадзора подвели итоги надзора за организацией питания в школах и детсадах. В Ростовской области комиссия 44 раза проверила столовые, буфеты, а также поставщиков продуктов.
В результате проверок за нарушения требований санитарного законодательства составлено 50 протоколов, из них четыре — за нарушение технических регламентов.
- Общая сумма штрафов составила 211 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.
Известно, что в 2019-2020 учебном году учащиеся питаются в 1019 школьных столовых, из которых 840 работают на продовольственном сырье, а 179 — в формате буфетов готовой пищи.
ИСТОЧНИК KP.RU