"Приду голой": Татьяна Котова пообещала явиться на встречу с фанатами в одном парео за голоса в конкурсе
Известная певица из Ростова-на-Дону Татьяна Котова решила прийти на фан-встречу обнаженной, если победит в конкурсе MAXIM. Такое обещание обладательница титула «Мисс Россия-2006» дала поклонникам, в понедельник, 7 октября.
Прийти на встречу с открытой грудью Татьяна Котова обещала в случае победы в конкурсе «100 самых сексуальных женщин страны» по версии журнала.
- Я уже в десятке, но вы же тоже не согласны? Нам ведь нужно 1-е место! А если будет первое место, тогда в таком виде, как на фото, приду на фан-встречу. Как вам идея? - сообщила Татьяна Котова.
Победительницу выбирают пользователи на открытом голосовании. В комментариях ростовская певица попросила проголосовать за нее. За Котову проголосовали уже 1874 человека. Сейчас она находится на 9 месте. От первого места ее отделают около 300 голосов. Лидером является Ольга Серябкина с результатом- 2123 голоса, на втором месте оказалась актриса Наталья Рудова, а на третьем — Ирина Шейк.
Многие поклонники Татьяны Котовой пообещали непременно проголосовать за нее. А другие - осудили.
- Что это за "приду голой", лучше бы чем-нибудь полезным занялись, - писали люди.
В ТОП-100 самых сексуальных женщин России, кроме Татьяны Котовой, участвуют еще три уроженки Ростовской области: Мария Семкина, Виктория Лопырева и Юлия Ефимова.
ИСТОЧНИК KP.RU