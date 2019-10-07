"Приду голой": Татьяна Котова пообещала явиться на встречу с фанатами в одном парео за голоса в конкурсе

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-07T17:35:21+03:00

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Известная певица из Ростова-на-Дону Татьяна Котова решила прийти на фан-встречу обнаженной, если победит в конкурсе MAXIM. Такое обещание обладательница титула «Мисс Россия-2006» дала поклонникам, в понедельник, 7 октября.

kottova Уже вовсю идёт голосование 100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала MAXIM @maximmagazinerussia Я уже в 10-ке, но вы же тоже не согласны? Нам ведь нужно 1-е место А если будет первое место, тогда в таком виде, как на фото, приду на фан встречу как вам идея? Для голосования нужно зайти на сайт и обязательно зарегистрироваться (авторизоваться через свою соц.сеть или через электронную почту) и выбрать фавориток из 50 пар девушек, пока не появится мое имя тем, кто только зарегистрируется, будут доступны только 20 пар, и я очень надеюсь попасть в ваш список, чтобы у вас получилось отдать свой голос за меня Если вы давно зарегистрированы, то система выдаст вам всех 100 участниц также по парам Ссылка на голосование в #stories под этим же фото. Переходи по свайпу

Прийти на встречу с открытой грудью Татьяна Котова обещала в случае победы в конкурсе «100 самых сексуальных женщин страны» по версии журнала.

- Я уже в десятке, но вы же тоже не согласны? Нам ведь нужно 1-е место! А если будет первое место, тогда в таком виде, как на фото, приду на фан-встречу. Как вам идея? - сообщила Татьяна Котова.

Победительницу выбирают пользователи на открытом голосовании. В комментариях ростовская певица попросила проголосовать за нее. За Котову проголосовали уже 1874 человека. Сейчас она находится на 9 месте. От первого места ее отделают около 300 голосов. Лидером является Ольга Серябкина с результатом- 2123 голоса, на втором месте оказалась актриса Наталья Рудова, а на третьем — Ирина Шейк.

kottova Я не приветствую голодание, именно потому, что очень сложно вести активный образ жизни и не доедать

Многие поклонники Татьяны Котовой пообещали непременно проголосовать за нее. А другие - осудили.

- Что это за "приду голой", лучше бы чем-нибудь полезным занялись, - писали люди.

В ТОП-100 самых сексуальных женщин России, кроме Татьяны Котовой, участвуют еще три уроженки Ростовской области: Мария Семкина, Виктория Лопырева и Юлия Ефимова.

kottova Сегодня же день осеннего равноденствия Говорят, что в этот день хорошо подводить итоги, избавляться от старого и благодарить мир через аффирмации. Кто верит в силу энергии и гармонии этого дня?

ИСТОЧНИК KP.RU