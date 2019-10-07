2019-10-07T18:25:02+03:00
Общество

Главным тренером ростовского СКА стал Владимир Усин

Благодаря ему команда поднялась на восемь позиций в рейтинге
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Владимир Усин имеет тренерскую лицензию категории "А". Фото: пресс-служба СКАВладимир Усин имеет тренерскую лицензию категории "А". Фото: пресс-служба СКА
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Пост главного тренера возрождающегося футбольного клуба СКА занял 33-летний Владимир Усин. Как сообщили в клубе, около месяца он руководил командой, будучи исполняющим обязанности главного тренера. За это время СКА ни разу не проиграл — 3 победы, 2 ничьи и 12 голов.

- За прошедший месяц мы проделали большую совместную работу с ребятами, будем стараться и дальше сохранить эту тенденцию. Сделаю все возможное, чтобы привести клуб к новым победам и не разочаровать болельщиков, - сказал Владимир Усин.

Известно, что Владимир Усин работал в футбольной школе «Ростова» и имеет тренерскую лицензию категории "А". В структуре СКА находится с сентября 2018 года. Под его руководством команда провела пять матчей, армейцам удалось набрать 11 очков из 15 возможных. Благодаря этому СКА в турнирной таблице зоны «Юг» Первенства ПФЛ поднялся с 14 на шестое место.

«СКА Ростов-на-Дону» проведет следующий матч 12 октября. На своем поле "армейцы" примут «Легион Динамо» из Махачкалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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