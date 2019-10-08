В Ростовской области взяли 31-летнего наркокурьера с крупной партией мефедрона
В Ростовской области сотрудники полиции взяли 31-летнего жителя Липецкой области, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков.
- При личном досмотре у него было изъято около 300 граммов порошкообразного вещества, - пояснили в правоохранительных органах.
Экспертиза показала, что данное вещество является наркотическим средством – мефедрон. Согласно официальной версии, злоумышленник получил крупную партию наркотиков, расфасовал и сбывал, оборудуя тайники-закладки. В ходе осмотра места происшествия изъято свыше 50 полимерных свертков, а во время обыска у него дома оперативники обнаружили и изъяли телефон и компьютерную технику.
В данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а фигурант уголовного дела заключен под стражу. В настоящее время правоохранители устанавливают место, откуда наркокурьер получал наркотические средства и иных лиц причастных к незаконному обороту наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU