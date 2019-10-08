2019-10-08T09:15:37+03:00
Общество

В Ростовской области взяли 31-летнего наркокурьера с крупной партией мефедрона

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростовской области сотрудники полиции взяли 31-летнего жителя Липецкой области, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков.

- При личном досмотре у него было изъято около 300 граммов порошкообразного вещества, - пояснили в правоохранительных органах.

Экспертиза показала, что данное вещество является наркотическим средством – мефедрон. Согласно официальной версии, злоумышленник получил крупную партию наркотиков, расфасовал и сбывал, оборудуя тайники-закладки. В ходе осмотра места происшествия изъято свыше 50 полимерных свертков, а во время обыска у него дома оперативники обнаружили и изъяли телефон и компьютерную технику.

В данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а фигурант уголовного дела заключен под стражу. В настоящее время правоохранители устанавливают место, откуда наркокурьер получал наркотические средства и иных лиц причастных к незаконному обороту наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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