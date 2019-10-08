В Ростове-на-Дону вооруженный мужчина пытался ограбить инкассаторов

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-08T09:36:15+03:00

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В Советском районе Ростова-на-Дону совершена попытка ограбления инкассаторов. Инцидент произошел накануне вечером в Западном жилом массиве города. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание нападавшего, - отметили в ведомстве.

Грабителю не удалось забрать денежные средства. Во время ограбления никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU