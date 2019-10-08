В Ростове-на-Дону вооруженный мужчина пытался ограбить инкассаторов
Жертв чудом удалось избежать
Полицейские разыскивают грабителяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Советском районе Ростова-на-Дону совершена попытка ограбления инкассаторов. Инцидент произошел накануне вечером в Западном жилом массиве города. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
- В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание нападавшего, - отметили в ведомстве.
Грабителю не удалось забрать денежные средства. Во время ограбления никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU