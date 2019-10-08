2019-10-08T10:04:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону расскажут, как важно осваивать технологии будущего

В Точке кипения ЮФУ студенты вуза проведут уроки по биологии, информатике, математике, физике и химии
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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С 7 по 18 октября в Ростове-на-Дону пройдет Всероссийская акция «Урок НТИ», в рамках которой расскажут, как важно осваивать технологии будущего уже сейчас. В частности, в Точке кипения ЮФУ студенты университета проведут цикл профориентационных Уроков Национальной технологической инициативе (НТИ) по биологии, информатике, математике, физике и химии. Как рассказали в вузе, они помогут слушателям понять, что в основе всех прорывных технологий лежат глубокие знания, в том числе в предметных областях. При этом к акции могут присоединиться не только ученики школ, но и лицеев, колледжей, а также все желающие.

Кроме того, все участники урока приглашаются на Олимпиаду Кружкового движения НТИ. В этом году там будет представлено 28 инженерных профилей, победа в большинстве которых дает 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов. Вдобавок, результаты олимпиады принимаются ведущими инженерными вузами России.

Напомним, всероссийская акция «Урок НТИ» проводится уже второй год подряд. В прошлом году к ней присоединились более 200 тысяч учителей в 412 городах России.

КОНКРЕТНО

Где пойдет

Адрес: Точка кипения ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21, литер Ж.

Телефон: 8 (863) 305-19-92

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