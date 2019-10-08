Под Ростовом мужчина наехал на стаю диких кабанов
На автодороге Ростов-Таганрог несколько диких кабанов попали под колеса автомобилей, сообщили в группе «Ростов Главный».
По словам очевидцев, погибли не менее десяти животных. Из-за ДТП образовалась пробка. На месте ЧП движение регулировали сотрудники областного УГИБДД.
- Несутся как сумасшедшие, сбивают собак, лис, ежиков, теперь до кабанов дошли! В цивилизованных странах вся дорога отделена сеточкой от проезжей части, а здесь такое! Люди - хуже дикарей, - поделилась мнением в группе «Ростов Главный». Елена Ящук.
В УГИБДД по Ростовской области информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU