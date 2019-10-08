2019-10-08T10:18:56+03:00
Общество

Под Ростовом мужчина наехал на стаю диких кабанов

Погибли не менее десяти животных
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Авария спровоцировала пробку. Фото: vk «Ростов Главный»Авария спровоцировала пробку. Фото: vk «Ростов Главный»
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На автодороге Ростов-Таганрог несколько диких кабанов попали под колеса автомобилей, сообщили в группе «Ростов Главный».

По словам очевидцев, погибли не менее десяти животных. Из-за ДТП образовалась пробка. На месте ЧП движение регулировали сотрудники областного УГИБДД.

- Несутся как сумасшедшие, сбивают собак, лис, ежиков, теперь до кабанов дошли! В цивилизованных странах вся дорога отделена сеточкой от проезжей части, а здесь такое! Люди - хуже дикарей, - поделилась мнением в группе «Ростов Главный». Елена Ящук.

В УГИБДД по Ростовской области информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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