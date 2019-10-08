«Акинфеев, прости!»: Звезда Playboy Мария Лиман поддержала ФК «Ростов»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-08T11:44:58+03:00

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Известная откровенными снимками в Playboy модель Мария Лиман поддержала футбольный клуб «Ростов». Брюнетка опубликовала в своем микроблоге откровенное фото в майке с символикой желто-синих.

Мария Лиман пришла на "Ростов Арену" в коротких шортах, футболке и кепке ФК «Ростов», чтобы поддержать команду.

liman_maria От всей души поздравляю ФК Ростов

- От всей души поздравляю ФК «Ростов»! Красиво! Красиво! Хороший старт. Ребята, желаю Вам дальнейших побед и, конечно, Вы достойны играть в Лиге чемпионов. Удачи Вам в матче с «Зенитом». Акинфеев, прости, - сообщила Мария Лиман.

Известно, что ранее девушка ранее была влюблена в 33-летнего капитана клуба ЦСКА Игоря Акинфеева, но это ее чувства были безответны. Футболист давно состоит в браке и воспитывает детей.

Напомним, в минувшем матче ФК «Ростов» разгромил столичный ЦСКА со счетом 3:1. Сейчас донской футбольный клуб делит первое место с московским «Локомотивом» и питерским «Зенитом». У каждой из команд по 26 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU