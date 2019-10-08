Ставка по ипотеке по двум документам снижена в ВТБ

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-08T11:38:01+03:00

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Теперь оформить ипотеку в банке ВТБ стало еще проще. Так, в банке сообщили об улучшении условий выдачи ипотечных кредитов в рамках программы «Победа над формальностями». В частности, ставка снижена до 8,9% - на 0,25 п.п. Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года.

Известно, что программа предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимы только паспорт и СНИЛС. Предложение позволяет оформить ипотеку как на готовый объект, так и квартиру в новостройке и апартаменты площадью от 100 кв.м. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет. Максимальная сумма - до 30 млн рублей. При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 30% от стоимости квартиры.

- Стратегические цели ВТБ – клиентоориентированность и цифровизация - обеспечивают максимально удобные для заемщиков банка услуги, - говорит старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - Теперь клиент сможет получить решение по кредиту по двум документам всего за сутки по ставке от 8,9%. Мы уверены, что такое предложение позволит семьям решить жилищный вопрос не только быстрее, но и по выгодным ценовым параметрам.

К слову, за девять месяцев текущего года в рамках этой программы банк уже заключил более 33 тысяч сделок на сумму около 80 миллиардов рублей. И это на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.