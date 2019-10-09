В Ростовской области введут единую проездную карту с ноября

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-09T16:07:48+03:00

Карты не будут действовать на междугородних маршрутах Фото: Ольга УМАРОВА

Бесплатный проезд для льготников станет общим для четырех городов и семи районов

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Льготники смогут пользоваться единым проездным билетом в общественном транспорте. Как сообщает администрация города, социальная карта будет доступна в четырех городах и в семи районах Ростовской области с 1 ноября.

Жители Ростова, Азова, Батайска, Новочеркасска, Азовского, Аксайского, Багаевского, Зерноградского, Кагальницкого, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов смогут ездить бесплатно по городу. Проезд на междугороднем транспорте останется платным.

- Люди смогут получить социальную проездную карту в органах социальной защиты населения, - отметили в горадминистрации.

В категорию льготников, имеющих право на получение единой карты, попадают ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

В Ростовской области с 1 ноября будут три вида проездных документов — «Социальная проездная карта» для жителей Ростова, пластиковая «Социальная проездная карта» для жителей Ростовской агломерации и единый проездной талон для региональных льготников, проживающих в городах и муниципальных районах Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU