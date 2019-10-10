2019-10-10T09:44:17+03:00
Происшествия

В Волгодонске трое парней отобрали у подростков сотовые, угрожая пистолетом

Прокуратура взяла дело под особый контроль
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Молодых людей за нападение на подростков отправили в колониюМолодых людей за нападение на подростков отправили в колониюФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Волгодонске вынесли приговор местным жителям, которых признали виновными в нападении на несовершеннолетних.

- В суде установлено, что в мае этого года утром обвиняемые возле подъезда многоквартирного дома в г. Волгодонске подошли к двум несовершеннолетним и, угрожая пневматическим пистолетом, отобрали у них мобильные телефоны и заставили назвать пароли для разблокировки, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - После этого с места преступления скрылись.

Вскоре молодых людей задержали и отправили в следственный изолятор. Суд признал их виновными, приговорив двух подельников к двум годам лишения свободы, еще один получил на полгода больше. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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