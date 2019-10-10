Компания «Дон-Моторс» приглашает на день открытых дверей
Увеличенный дорожный просвет, полный привод, вместительный багажник — это лишь небольшая часть преимуществ, которыми обладает новый универсал Volvo V60 Cross Country.
Новый Volvo S60 — спортивный седан, который переписывает историю вождения. Высокая производительность сочетается с интуитивно понятными технологиями, а тщательно продуманная ходовая часть в точности соответствует вашему стилю вождения, сочетая комфорт и контроль.
Фото: предоставлено компанией «Дон-Моторс»
Компания «Дон-Моторс» – официальный дилер ООО «Вольво Карс». В дилерском центре действуют специальные предложения на приобретение, в том числе по программе Volvo Car, можно взять кредит со сниженной ставкой, доступен выгодный обмен автомобиля на абсолютно новый по программе Trade-In.
Адрес дилерского центра: пр-т Шолохова, 316а
Уточнить подробности можно по тел. +7 (863) 268-8-222
Сайт: www.volvo.donmotors.ru
https://www.facebook.com/VolvoRostov
На правах рекламы