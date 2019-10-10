СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-10T10:20:11+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону 10 сентября 2019: солнечно и до плюс 17 градусов. Если верить прогнозам синоптиков, то погода в донской столице в четверг, 10 сентября, будет располагать для прогулок. В частности, в этот день ожидается до семнадцати тепла, а к вечеру похолодает на еще на шесть градусов. Ветра практически не будет - его порывы составят до четырех-семи метров в секунду.

А вот конец рабочей недели уже будет не столь радужным. Так, в пятницу, 11 октября, ожидается от 14 до 16 градусов со знаком плюс и будет облачно. А во второй половине дня возможен дождь. При этом уже к позднему вечеру метеорологи прогнозируют настоящий ливень.

Зато выходные - субботу и воскресенье, 12-13 октября, обещают без осадков. В дневное время от 12 до 17 градусов выше нуля. А сила ветра - от 16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU