В Ботаническом саду ЮФУ пройдет Осенний марафон профсоюзов вузов Дона

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-10T11:07:55+03:00

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В воскресенье, 13 октября, в Ростове-на-Дону пройдет Осенний марафон профсоюзного актива вузов Ростовской области. Он состоится с 10:30 до 16 часов в Ботаническом саду ЮФУ. В этом году марафон будет проводиться уже в 16-й раз.

Известно, что свыше ста студентов из всех вузов региона примут участие в увлекательном интерактивном квесте в формате «веревочного курса» с добавками интеллектуальных и профориентационных станций.

Фото: ЮФУ

Команды представят Южный федеральный университет, Ростовский государственный медицинский университет, Донской государственный технический университет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростовский государственный университет путей сообщения, Донской аграрный университет и Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени Платова.

Также в рамках события пройдут выборы профсоюзного главы студенчества Ростовской области - председателя Студенческого координационного совета РО.