ВТБ снизил ставки по рефинансированию ипотеки сторонних банков

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-10T11:12:35+03:00

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ВТБ снизил ставки по рефинансированию кредита сторонних банков, выданного на приобретение готового жилья и новостроек. Теперь ставка снижена на 0,6 п.п, а минимальные ценовые параметры для заемщиков составляют 9,1% годовых на весь срок кредитования. Спешите - специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года.

- В соответствии со стратегией ВТБ мы стараемся удовлетворить спрос клиентов, предлагая широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход к каждому из них, - пояснил руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - Наше предложение позволяет заемщикам перевести ипотеку в ВТБ по максимально упрощенной схеме – всего по двум документам паспорту и СНИЛС, и с выгодной ставкой – 9,1%. Решение по кредиту принимается за сутки. При этом денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей. А размер займа может составлять до 90% стоимости недвижимости.

К слову, за восемь месяцев текущего года в рамках ипотечной программы «Рефинансирование» ВТБ уже заключил более 14,8 тысячи сделок на сумму около 29,8 миллиарда рублей.