Жителя Ростова-на-Дону будут судить за подпольный игровой клуб на левом берегу

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-10T11:18:36+03:00

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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 70-летний пенсионер, которого подозревают в преступлении - систематическом предоставлении помещения для незаконной организации и проведения азартных игр. Согласно официальной версии, он сдавал в аренду квадратные метры, зная о том, что там проводили игры в покер на деньги.

- По версии следствия, в период марта по май 2019 года подозреваемый систематически предоставлял двум жителям Ростова-на-Дону нежилое помещение, расположенное в одной из гостиниц на левом берегу реки Дон, для проведения вне игорной зоны азартной карточной игры, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

Во время обыска правоохранители обнаружили там не только специализированное оборудование, но также кейсы с фишками.

В отношении фигуранта СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU