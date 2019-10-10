2019-10-10T14:27:00+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который снял с колес автомобиля колпаки

Хозяин оценил ущерб в шесть тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.Фото: Николай КРИВИЧ
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В полицию города Ростова-на-Дону обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. В частности, по словам мужчины, неизвестные сняли колпаки с колес его автомобиля. Инцидент произошел в центре донской столицы. Сумму ущерба владелец имущества оценил в шесть тысяч рублей.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им оказался 23-летний местный житель. Мужчина уже был судим за кражу. Полицейские выяснили, что колпаки ростовчанин снял ночью. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновными, ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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