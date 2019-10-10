2019-10-10T15:51:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пропала 48-летняя Елена Ильина

Правоохранители просят о помощи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полиция просит отозваться тех, кто видел ЕленуПолиция просит отозваться тех, кто видел ЕленуФото: ГУ МВД России по РО
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Полиция Ростова-на-Дону распространила официальное сообщение с просьбой о помощи. Еще 31 августа вышла из дома и не вернулась 48-летняя Елена Ильина. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно, в связи с чем ростовчанку официально объявили в розыск.

- Приметы Елены: на вид 47-48 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, глаза голубые, волосы прямые до конца плеч, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.

Последний раз, когда видели ростовчанку, на ней было зеленое платье с разводами длинною до колен, белые мокасины.

ВНИМАНИЕ!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(863) 254-28-11, 8(863) 249-25-20, 8-999-471-35-42 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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