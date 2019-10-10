2019-10-10T17:54:14+03:00
Общество

Бывшую начальницу отдела дознания Ростова-на-Дону подозревают в том, что она выпустила на свободу торговца оружием

Наталья Разумная взята под стражу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Наталью Разумную взяли под стражуНаталью Разумную взяли под стражуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Донской следственный комитет официально подтвердил факт задержания бывшей сотрудницы полиции Натальи Разумной. Полковника подозревают сразу в четырех преступлениях - незаконном освобождении от уголовной ответственности, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, фальсификация доказательств и мошенничестве.

- По версии следствия, в 2015-2016 годах Наталья Разумная, расследуя уголовное дело, сфальсифицировав доказательства, прекратила уголовное преследование в отношении лица, причастного к незаконному обороту оружия и привлекла к ответственности заведомо невиновное лицо, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Она же, как считают в ведомстве, в мае 2017 года мошенническим путем завладела денежными средствами гражданина в крупном размере. Узнав о том, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, Разумная скрылась от коллег, после чего была объявлена в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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