На Южном подъезде в Ростов-на-Дону новый пойменный мост построят к 2021 году
В Ростове-на-Дону на один мост станет больше. Стартовали работы по строительству нового пойменного перехода на Южном подъезде, он заменит старый на время масштабной реконструкции.
- Работы по реконструкции будут вестись без перерыва транспортного сообщения, – пояснили ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. – В ближайший год схема движения на участке не изменится: только по окончании работ по строительству новой части пойменного моста и подходов к нему мы сможем перенаправить на них движение и заняться реконструкцией существующего сооружения и самой трассы.
В результате объединенный пойменный мост будет состоять из восьми полос движения с пропускной способностью 120 тысяч автомобилей в сутки, что в два раза превышает нагрузку. Работы затронут и проходящий под ним съезд к автозаправочной станции (у «Тачанки») - его немного передвинут к Батайску, но он также останется под трассой. На автодороге зеркально к существующей построят новую разворотную эстакаду.
ИСТОЧНИК KP.RU