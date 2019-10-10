2019-10-10T16:51:12+03:00
Общество

Альфа-банк возглавил рейтинг мобильных приложений для клиентов с ограниченными возможностями

Приложение Альфа-Мобайл заняло лидирующую позицию рейтинга по доступности мобильных приложений банков для клиентов с ограниченными возможностями. Рейтинг был оставлен на основе исследования, проведенного компанией USABILITYLAB
Наталья ВЕСНИНА
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Альфа-банк возглавил рейтинг мобильных приложений для клиентов с ограниченными возможностямиАльфа-банк возглавил рейтинг мобильных приложений для клиентов с ограниченными возможностямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков так прокомментировал результаты исследования: «Цифровые банковские услуги в современном мире необходимы каждому, и сервисы Альфа-Банка доступны и удобны для всех наших клиентов».

В свою очередь, управляющий партнер USABILITYLAB Дмитрий Сатин отметил, что рейтинг общедоступности в исследовании мобильных приложений, которое компания проводит каждый год, стали внедрять с 2017 года. А уже с 2019 появился отдельный сегмент, нацеленный исключительно на изучение доступности приложений. По словам Сатина, сейчас банковские организации ведут глобальную работу, которая нацелена на адаптацию своих продуктов для людей, имеющих особенности восприятия и моторики. В USABILITYLAB рассчитывают, что подобные инициативы обратят внимание разработчиков банковских приложений на проблемы наименее защищенного сегмента пользователей.

В ходе исследования эксперты USABILITYLAB сформировали библиотеку проблем доступности, в которой перечислены и систематизированы различные факторы, затрудняющие работу с приложением для пользователей пяти групп: незрячие, слабовидящие, люди с нарушениями моторики, люди с нарушениями слуха, а также пользователи без нарушений. При разработке методологии для оценки доступности в качестве основы использовались стандарты ГОСТ Р 52872-2012, а также рекомендации руководства по обеспечению веб-контента WCAG 2.1.

По результатам был составлен рейтинг приложений 12 банков, приложение Альфа-Мобайл возглавило рейтинг как в версии для платформы iOS, так и для Android, продемонстрировав наилучший дизайн и качество программного кода в отношении обеспечения доступности использования для людей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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