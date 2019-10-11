В Миллеровском районе девушку взяли на краже
В Миллеровском районе под следствием оказалась местная жительница, которую подозревают в преступлении. Согласно официальной версии, девушка попалась на краже.
- Злоумышленница увидела, что на одной из улиц города открыта дверь дома, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - Пользуясь тем, что хозяева были во дворе, женщина проникла в помещение и украла золотые сережки и 18 тысяч рублей, после чего скрылась.
Когда хозяева кинулись и вызвали сотрудников полиции, то последним удалось вычислить злоумышленницу достаточно быстро. По факту возбуждено уголовное дело. Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU