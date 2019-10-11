2019-10-11T10:32:33+03:00
Общество

В Ростовской области смертность превысила рождаемость

Убыль населения составила почти 13 тысяч человек
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Ростовская область стала одним из лидеров России по естественной убыли населенияРостовская область стала одним из лидеров России по естественной убыли населенияФото: Олег ЗОЛОТО
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В донском регионе естественная убыль населения составила 12,7 тысяч человек. Как сообщили в Ростовстате, в Ростовской области на каждую тысячу работающих приходится 806 пенсионеров и детей, что на 16 человек больше, чем в прошлом году.

По данным ведомства, за девять месяцев текущего года родилось 25,7 тысячи человек, а за аналогичный период прошлого года - 27,3 тысячи человек. Умерших увеличилось почти на тысячу человек - 38,4.

- Количество пенсионеров по области возросло и составило 1 миллион 100 тысяч человек. Детей и подростков до 15 лет в регионе насчитали 716 тысяч 200 человек, - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что Ростовская область по итогам последних трёх лет стала одним из лидеров России по естественной убыли населения, которая с 2016 года составила почти 38 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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