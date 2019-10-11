Полузащитником ФК «Ростов» Матиасом Номарном заинтересовался «Манчестер Юнайтед»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-11T12:04:21+03:00

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Известный английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересовался норвежским полузащитником «Ростова» 23-летним Матиасом Норманном. Как сообщает влиятельное мировое издание о футболе goal.com, за успехами за успехами игрока желто-синих с особым интересом наблюдает «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер ранее возглавлял клуб «Молде» в то время, когда там играл Норманн, и хорошо осведомлен о возможностях футболиста. Не исключено, что футболист «Ростова» получит предложение от клуба «Манчестер Юнайтед». Предполагается, что 23-летний игрок укрепит центр поля. Переход может быть осуществлен в январское трансферное окно.

По информации издания, за Матиасом Норманном следят и другие европейские клубы, включая «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилью». Известно, что «Ростов» оценивает полузащитника в 15-20 миллионов фунтов стерлингов, что оставляет около 18-24 миллиона долларов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда Ростов», Матиас Норманн вошел в состав «Ростова» в январе 2019 года, когда перешел из клуба «Брайтон энд Хоув Альбион». Сумма трансфера тогда составила 1,7 миллиона евро. В сентябре 2019 года игрок дебютировал за сборную Норвегии, выйдя на замену в игре против Мальты.

ИСТОЧНИК KP.RU