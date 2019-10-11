Житель Ростовской области заплатил за "кражу" гектара плодородной земли 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-11T14:59:35+03:00

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Инспекторы регионального отделения Россельхознадзора обнаружили пропажу плодородного слоя почвы на 1,1 га поля в Красносулинском районе.

Во время расследования специалисты нашли землю у местного жителя. Мужчина снял плодородный слой земли с чужого поля и увез к себе, чтобы использовать в дальнейшем на своем садовом участке или для продажи.

- Нарушителя оштрафовали на 10 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

В настоящее время специалисты оценивают стоимость причиненного ущерба. У потерпевшего владельца поля будет время для того, чтобы обратиться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU