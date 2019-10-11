В Ростове-на-Дону предложили выделить полосу для автобусов в Октябрьском районе
Это поможет уменьшить пробки в час пик
Создать автобусные полосы планируют в Октябрьском районе городаФото: Иван МАКЕЕВ
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Жительница Ростова-на-Дону просит выделить полосу движения для автобусов на трех дорогах в донской столице. Общественная инициатива опубликована на сайте мэрии «Активный ростовчанин».
Эти дороги находятся в Октябрьском районе города. Автор инициативы считает, что городу необходима выделенная автобусная полоса на улице 56-й Армии на участке от Военного госпиталя до улицы Вавилова, а также на улице Немировича-Данченко.
По мнению ростовчанки, это поможет сделать так, чтобы автобусы не стояли в пробках в час пик. Это поможет горожанам сэкономить время.
ИСТОЧНИК KP.RU