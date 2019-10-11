В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный форум для предпринимателей
Основными темами однодневной программы станут особенности открытия бизнеса с нуля и меры господдержки предпринимательства. Более 10 спикеров форума поделятся историями успеха, правилами жизни успешных предпринимателей и построения эффективной команды, а также многим другим. На мероприятие приглашены представители федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений, а также действующие бизнесмены.
Форумы «Мой бизнес» пройдут до конца года по всей России. На них расскажут, как открыть свое дело, сделать успешнее уже существующий бизнес, где взять мотивацию и какими мерами господдержки могут воспользоваться предприниматели.
Дата форума: 15 октября
Место: Конгресс-холл ДГТУ, Площадь Гагарина, 1
Сайт: https://мойбизнес.рф/events/rostov/
Аккредитация СМИ, организация эксклюзивных интервью и комментариев: Руководитель отдела по работе со СМИ Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» Ирина Шибанова: +7-915-403-21-43, vvshibina@synergy.ru
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