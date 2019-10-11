В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный форум для предпринимателей

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-11T13:42:24+03:00

15 октября в Ростове-на-Дону в рамках Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» пройдет бесплатный форум «Мой Бизнес». Мероприятие состоится в конгресс-холле ДГТУ и соберет более 1500 человек

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Основными темами однодневной программы станут особенности открытия бизнеса с нуля и меры господдержки предпринимательства. Более 10 спикеров форума поделятся историями успеха, правилами жизни успешных предпринимателей и построения эффективной команды, а также многим другим. На мероприятие приглашены представители федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений, а также действующие бизнесмены.

Форумы «Мой бизнес» пройдут до конца года по всей России. На них расскажут, как открыть свое дело, сделать успешнее уже существующий бизнес, где взять мотивацию и какими мерами господдержки могут воспользоваться предприниматели.

Дата форума: 15 октября

Место: Конгресс-холл ДГТУ, Площадь Гагарина, 1

Сайт: https://мойбизнес.рф/events/rostov/

Аккредитация СМИ, организация эксклюзивных интервью и комментариев: Руководитель отдела по работе со СМИ Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» Ирина Шибанова: +7-915-403-21-43, vvshibina@synergy.ru

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