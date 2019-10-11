В Ростове-на-Дону почти на сутки отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-11T13:46:15+03:00

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Следующая рабочая неделя начнется для жителей одного из районов города Ростова-на-Дону с неудобств. Известно, что с понедельника, 14 октября, без холодной воды останутся жители Александровки, что в Пролетарском районе донской столицы.

В частности, краны опустеют в домах, расположенных в границах: по проспекту 40 лет Победы, от № 61/1 - 61/4 - 55 «Е» - 63/8 «А» - 63/16 – 73 «Д», «Е» - ГК «Прогресс» - проспект 40 лет Победы, № 101 – № 103, 103/2, 103/3, 103/4 – № 113/3, № 117 «А», ЖК «Голубые ели». А также в жилых домах по адресу: проспект 40 лет Победы от № 304 «А» - № 340 до улицы Кржижановского, плюс еще улица Вересаева, № 103/2, № 103/3, № 103/4.

Как рассказали в Ростовском водоканале, воды не будет с 08:30 понедельника, 14 октября, до 09:00 следующего дня. Известно, что все это время будут вестись работы по подключению объекта «Комплексная многоэтажная жилая застройка по улице Вересаева к центральным системам водоснабжения».

ИСТОЧНИК KP.RU