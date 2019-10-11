Гарантию на строительство автомагистрали в обход Волгограда выдал ВТБ

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-11T15:05:20+03:00

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Кредитно-документарный лимит на сумму 10 млрд рублей сроком на один год установил ВТБ для АО «Донаэродорстрой». Как рассказали в банке, генеральный подрядчик уже получил гарантию в размере 1,8 млрд руб. для обеспечения государственного контракта по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги Р-22 «Каспий» и автомобильной дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань.

Известно, что благодаря новой дороге уменьшится поток транзитного транспорта в черте города, снизится нагрузка на городскую транспортную сеть и улучшится экологическая обстановка. Кроме того, проект строительства и реконструкции федеральных магистралей предусматривает увеличение пропускной способности дорог и повышение уровня безопасности для участников движения.

Генеральный директор АО «Донаэродорстрой» Сергей Зубанов отметил, что результат от реализации данного проекта уже в скором времени смогут оценить как автомобилисты, так и пассажиры.

- В рамках новой стратегии ВТБ нацелен на максимальную клиентоориентированность и поддержку ключевых направлений социально-экономического развития регионов, - рассказал старший вице-президент банка Руслан Еременко. - Мы отбираем наиболее перспективные проекты по всей территории России. В число приоритетов входит строительство и модернизация дорожной инфраструктуры. Банк оказывает им всестороннюю поддержку дорожникам, предлагая реальному бизнесу оптимальные финансовые решения. Уверен, сотрудничество с АО «Донаэродорстрой» принесет большую пользу волгоградцам и будет только расширяться.