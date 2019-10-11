2019-10-11T16:28:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону будут судить посредника при продаже инвалидностей

Мужчина и себе купил справку
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Мужчина попросил рассматривать его дело в суде в особом порядкеМужчина попросил рассматривать его дело в суде в особом порядкеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Региональный следком сообщил о завершении уголовного дела в отношении 36-летнего жителя города Шахты, который три года выступал посредником при продаже справок о липовой инвалидности. Подозревают его в посредничестве и мошенничестве.

- По версии следствия, в период с октября 2013 по декабрь 2016 года обвиняемый, выступая посредником во взяточничестве, получил от семи граждан денежные средства в общей сумме 470 тысяч рублей, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - Деньги он передавал бывшему руководителю Бюро №30 ФКУ «ГБМСЭ по РО» Борису Котову за выдачу справок об установлении группы инвалидности при отсутствии законных оснований.

Сам обвиняемый, кстати, тоже успел купить справку, получив за шесть лет пенсии на 470 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела он свою вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке судебного разбирательства. Отдельно будет проводиться расследование в отношении покупателей справок, которых также ждет суд и компенсация нанесенного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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