Вокруг Ростова-на-Дону все-таки появится «зеленый пояс»

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-12T09:11:14+03:00

На территории в 10 тысяч гектаров, которую он займет, будут запрещены строительство и создание птичников и животноводческих комплексов

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Решение о создании вокруг южной столицы лесопаркового пояса, на чем ранее настаивали экологи, все-таки принято — пока что на общественных слушаниях, однако теперь вопрос будет направлен уже в Законодательное собрание Ростовской области, на рассмотрение и принятие соответствующего нормативного акта.

Как озвучили разработчики инициативы, этот «зеленый щит» займет в сумме 10 тысяч гектаров и пройдет по территориям балок и русел в границах самого Ростова-на-Дону, а также Батайска, Новочеркасска, Аксайского, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов. С ними, к слову, этот вопрос уже согласован.

- Это новый вид защитных и охранных зон с ограниченным режимом природопользования, - пояснил первый замминистра природы Ростовской области Александр Палатный. - Там запрещены сплошные рубки, использование токсичных химических препаратов, размещение отходов производства и потребления, ведение разработок месторождений полезных ископаемых, создание животноводческих и птицеводческих комплексов, плюс жесткие ограничения наложены и на капитальное строительство, в том числе жилищное и промышленное.

Впрочем, полного табу на все виды деятельности не будет: можно, скажем, возводить гидротехнические сооружения, линии связи и электропередачи, трубопроводы, автодороги, социально значимые, спортивные и туристические объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU