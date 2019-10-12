В финал конкурса на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону вышли действующий и.о. и депутат гордумы

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-12T09:35:52+03:00

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В пятницу, 11 октября, состоялся второй, основной, этап конкурса на замещение должности сити-менеджера Ростова-на-Дону, в ходе которого в финалисты вышли действующий и.о. главы администрации южной столицы Алексей Логвиненко и депутат гордумы и бизнесмен Сергей Заревский.

За право занять этот пост боролись двенадцать человек, оставшихся после первой части конкурса, когда комиссия отсеяла двоих претендентов (из-за несоответствия требованиям), а потом свою кандидатуру отозвал министр промышленности региона Игорь Сорокин.

В ходе основного этапа участникам предстояло пройти получасовое тестирование на знание вопросов муниципального права, а затем представили свои программы развития города и прошли собеседование. Решение о том, кто более прочих соответствует уровню главы администрации Ростова-на-Дону, принимала комиссия в составе десяти человек, одну половину из которых назначила гордума, а вторую — губернатор Василий Голубев.

Теперь, уже во второй половине октября, состоится заседание городской думы, в ходе которого депутаты путем голосования выберут нового главу администрации — из двух финалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU