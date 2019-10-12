Из Ростова-на-Дону на курорт «Роза Хутор» пустят новогодний спецпоезд «Лыжная стрела»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-12T11:04:29+03:00

Он начнет курсировать за 11 дней до праздника

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Между южной столицей и горнолыжным курортом «Роза Хутор» в течение двух с небольшим недель, перед Новым годом и до Рождества, будет курсировать специальный поезд «Лыжная стрела».

- Пассажиры поезда смогут бесплатно провезти с собой зимний спортивный инвентарь (лыжи и сноуборды), - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе СКЖД.

Уточняется, что состав будет формироваться из купейных, плацкартных и СВ вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами.

Выезжать с главного ж/д вокзала поезд будет, начиная с 20 декабря, в 20.45, а прибывать на «Розу Хутор» (с промежуточными остановками по пути в Краснодаре, Туапсе, Сочи и Адлере) - к восьми утра на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU