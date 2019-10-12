В Ростовской области мужчина, чтобы наказать своего обидчика, угнал его автомобиль
Инциденту, который произошел в Зерноградском районе, предшествовала ссора между двумя молодыми людьми.
Вроде бы, изначально все было стандартно — в рамках сельских разборок: потолкались, подрались и разошлись. Однако история получила продолжение, когда тот, кто проиграл в этом конфликте, проходил мимо дома своего обидчика.
- Он увидел, что во дворе стоит машина марки ВАЗ, дверь приоткрыта, ключи в замке зажигания, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по РО. - Недолго думая, запрыгнул за руль и уехал прочь.
Через некоторое время владельцу позвонил на мобильный родственник и рассказал, что на его машине кто-то раскатывает по окрестностям села. После чего тот и заявил об угоне в полицию.
- 29-летнего подозреваемого оперативно задержали, - отметили в главке. - Машину передали владельцу, а в отношении угонщика возбудили уголовное дело «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU