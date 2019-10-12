2019-10-12T12:20:08+03:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина, чтобы наказать своего обидчика, угнал его автомобиль

А потом катался за рулем украденной машины по окрестностям
Александр СТЕПАНОВ
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Угонщику грозит до пяти лет колонии.Угонщику грозит до пяти лет колонии.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Инциденту, который произошел в Зерноградском районе, предшествовала ссора между двумя молодыми людьми.

Вроде бы, изначально все было стандартно — в рамках сельских разборок: потолкались, подрались и разошлись. Однако история получила продолжение, когда тот, кто проиграл в этом конфликте, проходил мимо дома своего обидчика.

- Он увидел, что во дворе стоит машина марки ВАЗ, дверь приоткрыта, ключи в замке зажигания, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по РО. - Недолго думая, запрыгнул за руль и уехал прочь.

Через некоторое время владельцу позвонил на мобильный родственник и рассказал, что на его машине кто-то раскатывает по окрестностям села. После чего тот и заявил об угоне в полицию.

- 29-летнего подозреваемого оперативно задержали, - отметили в главке. - Машину передали владельцу, а в отношении угонщика возбудили уголовное дело «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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