2019-10-12T12:38:41+03:00
Спорт

ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью в выездном матче Лиги чемпионов с «Бухарестом»

Подопечные Амброса Мартина сумели забить спасительный гол в самом конце встречи
Александр СТЕПАНОВ
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Игра с румынской командой завершилась со счетом 23:23. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон".Игра с румынской командой завершилась со счетом 23:23. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон".
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Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» буквально вырвал ничью на последних минутах в матче 2-го тура предварительного этапа Лиги чемпионов с «Бухарестом».

Вообще вся игра проходила в «качельном» стиле: счет в этой встрече открыла Анна Вяхирева, затем инициативу перехватили хозяйки площадки. И так, с разницей в основном в один-два мяча, поединок проходил и в первом тайме, и во втором.

Но уже в самом конце встречи, когда у ростовчанок в очередной раз образовалось минимальной преимущество в счете, команда стала допускать ошибки и потери, позволив соперницам вновь сравнять и выйти затем вперед.

И только после последнего тайм-аута, взятого Амбросом Мартином за три минуты до финального свистка, Кристина Кожокарь сравняла счет 23:23.

Более того: у «Ростов-Дона» был шанс выиграть, когда судья назначил в пользу подопечных Мартина 9-метровый штрафной, но — после броска Анны Сень мяч попал в стенку.

На следующий неделе «Ростов-Дон» отправится в Данию, где 19 октября проведет матч 3-го тура предварительного раунда ЛЧ против «Эсбьерга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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