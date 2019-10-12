Ростовский болельщик БК ЦСКА выиграл миллион, забросив мяч в корзину с центра площадки

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-12T14:38:08+03:00

Роман стал первым победителем конкурса, который проводится на домашних матчах "армейцев" уже полгода. Фото: пресс-служба БК ЦСКА.

Молодой человек занимается баскетболом еще со школы, а сейчас работает в строительной компании

Изменить размер текста: A A

Болельщик московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Москвитин из Ростова-на-Дону выиграл приз в миллион рублей в конкурсе, по условиям которого надо было забросить мяч в корзину с центра площадки.

Удача улыбнулась ему со второй попытки.

- На его фоне профессиональные баскетболисты смотрелись не такими умельцами, - признали в столичном клубе. - Тем более что у армейцев, неплохо создававших удобные позиции, броски не получались.

Примечательно, что этот конкурс проводится на домашних матчах «армейцев» уже с 1 апреля нынешнего года, однако до сих пор никогда в нем не побеждал, Роман Москвитин стал первым.

Как выяснилось, ему 27 лет, сейчас он работает в строительной компании в Москве, а баскетболом занимается еще со школы — и продолжает тренироваться сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU