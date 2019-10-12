Ростовский болельщик БК ЦСКА выиграл миллион, забросив мяч в корзину с центра площадки
Болельщик московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Москвитин из Ростова-на-Дону выиграл приз в миллион рублей в конкурсе, по условиям которого надо было забросить мяч в корзину с центра площадки.
Удача улыбнулась ему со второй попытки.
- На его фоне профессиональные баскетболисты смотрелись не такими умельцами, - признали в столичном клубе. - Тем более что у армейцев, неплохо создававших удобные позиции, броски не получались.
Примечательно, что этот конкурс проводится на домашних матчах «армейцев» уже с 1 апреля нынешнего года, однако до сих пор никогда в нем не побеждал, Роман Москвитин стал первым.
Как выяснилось, ему 27 лет, сейчас он работает в строительной компании в Москве, а баскетболом занимается еще со школы — и продолжает тренироваться сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU